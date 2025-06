La vita spezzata di Gentiana madre massacrata dall’ex marito | Perché l’ho fatto

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità di Tolentino: Gentiana Hudhra, madre di due figli e donna impegnata come badante, ha perso la vita in un femminicidio efferato commesso dall'ex marito. Un atto di inaudita violenza che lascia dietro di sé un vuoto incolmabile e una domanda che rimbomba: perché l'ha fatto? La cronaca di questa drammatica vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di combattere la violenza di genere.

È un video scioccante, diffuso da Cronache Maceratesi, a documentare i drammatici momenti successivi al femminicidio avvenuto nella serata di sabato 14 giugno a Tolentino, in provincia di Macerata. La vittima è Gentiana Hudhra, 45 anni, madre di due figli e impiegata come badante. La donna è stata uccisa con numerose coltellate al collo e alle spalle dall’ex marito, Nikollaq Hudhra, che ha infierito sul corpo anche quando lei era già riversa a terra, colpendola a calci sotto gli occhi dei passanti. L’omicidio si è consumato attorno alle 19.45 in viale Benadduci, nei pressi di un parco cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it