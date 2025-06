La vergogna di Baia Zaiana | auto scende in spiaggia dalla strada abusiva scavata nella montagna

La vergogna di Baia Zaiana si consuma ancora una volta: un’auto discende impunemente dalla strada abusiva, nonostante le ordinanze e l’attesa di una bonifica radicale. La splendida spiaggia garganica, testimone silenziosa di decenni di abusi ambientali, rimane accessibile in modo illecito, minando la tutela del nostro patrimonio naturale e sfidando le norme di sicurezza e rispetto delle leggi. È ora di agire concretamente per proteggere questa meraviglia.

