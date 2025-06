La tragedia di Veronica, Belforte in lutto.

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Belforte all’Isauro: la prematura scomparsa di Veronica Manenti, 37 anni, vittima di un grave incidente stradale. La tragica perdita ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che si stringono ancora nel dolore. La comunità si riunisce per ricordarla e onorare la sua memoria, consapevole che la sua storia sarà sempre un esempio di fragilità e di vita troppo breve.

Cordoglio a Belforte all’Isauro per la scomparsa di Veronica Manenti 37 anni, deceduta l’altra sera, venerdì, all’ospedale Torrette di Ancona a seguito delle ferite riportate nell’incidente di martedì pomeriggio lungo la statale 744 nel tratto che collega Mercatale con Caprazzino, quando a bordo della sua Fiat Panda si era scontrata in maniera sembra frontale con una Volkswagen Golf guidata da un uomo di nazionalità albanese (32 anni) anche lui rimasto ferito nella collisione. Entrambi i feriti erano stati accompagnati in eliambulanza all’Ospedale Torrette di Ancona in codice rosso, ma la più grave era apparsa subito la ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it