La tragedia di Sofocle a Siracusa Fiammetta diventa l’Elettra nella tragedia del giudice Paolo Borsellino

La tragedia di Sofocle, ambientata a Siracusa, si trasforma nell'epica narrazione di Fiammetta e si intreccia con le vicende di Paolo Borsellino. Un intreccio di emozioni e riflessioni che, grazie alla sapiente regia di Roberto Andò e all’interpretazione intensa di Sonia Bergamasco, ci porta a riscoprire l’eternità dei temi di giustizia e destino. È un viaggio nel cuore delle passioni umane, un’esperienza che continua a parlare al presente.

Non so perché, ma l’ Elettra di Sofocle mi ha ispirato sentimenti così contemporanei. Forse troppo. E tanto soggettivi, lo riconosco. Sicuramente mi ha determinato l’efficace drammaturgia posata da Roberto Andò sul magico Teatro di Siracusa. E più di ogni altra cosa l’interpretazione di Sonia Bergamasco: passionale, fortemente scenica, corporale e vocale, consustanziale rispetto all’eroina immaginata dal tragico greco; una vertiginosa mimesi mistica. La figlia di Paolo Borsellino come Elettra: il mito, la finzione e la realtà . Nella mia – lo riconosco – discutibile percezione – tra finzione, mito e realtà – ho immaginato Elettra come Fiammetta Borsellino decisa ad avere giustizia per il padre macellato dalla mafia: attendo la relazione finale dell’Antimafia presieduta da Chiara Colosimo che ha lavorato per due anni alla morte del giudice; e anche, su un piano più artistico, ma non meno “reale”, l’uscita imminente del film-sfida di Aurelio Grimaldi (“Il depistaggio Borsellino”) per recuperare un altro frammento di verità su questa realissima tragedia che segna le carni della nostra storia nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it