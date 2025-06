la torre a ritmo di rock guido hahari ospite della mostra fotografica al castello dei vescovi

Immergiti in un viaggio tra musica e immagine con Guido Harari, critico musicale e fotografo di fama, che alla mostra "Tower of Songs" al Castello dei Vescovi unisce le note di Leonard Cohen a immagini indimenticabili. La sua passione per le star, fin dall’infanzia, ha dato vita a un connubio unico di talento e sensibilità , rendendo questa esposizione un vero e proprio tributo ai miti della musica e alla loro eterna influenza. Entrate e lasciatevi conquistare.

"Entrare in questa torre e sentire risuonare nella mente le note della ballata di Leonard Cohen "Tower of songs" è stato un tutt’uno. Il titolo della nostra non poteva che essere questo". A parlare è Guido Harari, a Castelnuovo Magra per l’inaugurazione della sua mostra fotografica "Tower of songs" appunto. Critico musicale e fotografo. Da cosa nascono questi due percorsi? "Dalla mia attrazione per le star, perchĂ© fin da piccolo le percepivo come porte per accedere a mondi lontani e sconosciuti. A 12 anni vidi il manifesto dei Rockes. Mi presentai a Shel Shapiro per chiedergli un’intervista. Due anni dopo, ero in quarta ginnasio al Liceo Manzoni, lessi sul quotidiano Il Giorno che c’era Omar Sharif a Milano, allora famosissimo interprete del dottor Zivago. 🔗 Leggi su Lanazione.it