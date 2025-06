La tomba Sgariglia restaurata male

La Tomba Sgariglia, recentemente restaurata nel cimitero delle Piagge, ha suscitato critiche per scelte estetiche discutibili e problemi di leggibilità dell’epitaffio. Un lettore attento ha condiviso foto che evidenziano come, a pochi mesi dal restauro post sisma 2016, alcuni dettagli siano ormai compromessi. È fondamentale intervenire con maggiore cura per preservare la dignità di questo importante lascito della comunità, affinché il rispetto e la memoria non si perdano nel tempo.

Una tonalità di verde piuttosto discutibile, ma soprattutto l’epitaffio che in alcuni punti, specie le ultime righe, risulta difficilmente leggibile. La segnalazione ci è giunta da un lettore che ha corredato la sua lamentela con foto scattate alla Tomba della Famiglia Sgariglia-Chiesetta al cimitero comunale delle Piagge recentemente oggetto di un intervento di restauro nell’ambito dei lavori post sisma 2016. Si tratta di un lascito della Famiglia Sgariglia al comune di Ascoli. Meritorio il fatto che sia stato deciso di restaurare le parti ammalorate, anche a causa del terremoto di 9 anni fa; ma l’effetto non è proprio il massimo che si poteva sperare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La tomba Sgariglia restaurata male"

