La tenacia di Mariuccia Corbetta e il ruolo della società civile | Ho sempre creduto nel progetto

La tenacia di Mariuccia Corbetta e il ruolo della società civile sono esempi di come la determinazione possa cambiare vite. Dal tumore al seno, oggi si può sperare e sopravvivere, grazie a iniziative come quella del club presieduto da Carlo Cappuccio. Le testimonianze di chi ha affrontato la malattia con coraggio, come Reginella Monformoso, dimostrano che l’unione tra professionalità e solidarietà fa la differenza: un percorso che ispira e dà speranza.

Dal tumore al seno oggi si sopravvive. Tante delle persone che hanno aderito all'iniziativa del club presieduto da Carlo Cappuccio ne hanno fatto esperienza. "Sono una paziente oncologica – racconta Reginella Monformoso – Sono seguita dalla dottoressa Marina Cazzaniga e sono stata operata dal dottor Riccardo Giovanazzi nel 2021. Alla Breast Unit di Monza ho trovato professionalità, empatia e accoglienza. Ho avuto trattamenti di chemioterapia personalizzata per 6 mesi, a seguire la radioterapia e poi sono stata sempre supportata. Effettuo i controlli annuali, gli ultimi pochi giorni fa, con marker negativi".

