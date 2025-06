La tartaruga di 135 anni diventa papà | emozione allo zoo di Miami

Nel cuore dello zoo di Miami, un incredibile evento ha fatto battere forte il cuore degli amanti della natura. La tartaruga Goliath, ormai 135 anni, ha celebrato il suo primo compleanno come papà, diventando simbolo di speranza e rinascita per le creature in via di estinzione. Con emozione e orgoglio, assistiamo alla nascita del suo primo cucciolo, un miracolo che ci ricorda quanto la vita possa sorprendere anche oltre i limiti dell’età.

Il più anziano ‘residente’ di uno zoo della Florida meridionale ha festeggiato domenica il suo 135° compleanno e la sua prima festa del papà. Goliath, una tartaruga delle Galapagos di 234 kg, è diventato padre per la prima volta all’inizio di questo mese. Un uovo di un gruppo di otto deposto il 27 gennaio si è schiuso con successo il 4 giugno. Oltre a essere la prima prole di Goliath, è anche la prima volta che uno dei rettili a rischio di estinzione si schiude allo Zoo di Miami. Secondo il registro ufficiale, Goliath si è schiuso sull’isola di Santa Cruz nelle Galapagos il 15 giugno, tra il 1885 e il 1890. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La tartaruga di 135 anni diventa papà: emozione allo zoo di Miami

