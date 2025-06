La svolta di Trump | Possibile coinvolgimento degli Usa nel conflitto Iran-Israele

La crescente tensione tra Iran e Israele sta scuotendo gli equilibri regionali, con il coinvolgimento sempre più diretto degli Stati Uniti. La possibile svolta di Trump apre scenari incerti: si prospetta un possibile intervento statunitense, che potrebbe cambiare radicalmente le sorti del conflitto. In un quadro così complesso, le azioni dei leader mondiali diventano decisive per scongiurare una escalation globale. Resta da capire se questa volta la diplomazia o la forza predomineranno...

Il conflitto tra Israele e Iran è entrato in una fase di escalation senza precedenti, con raid aerei, missili balistici e attacchi multipli che colpiscono sia Teheran sia il cuore delle città israeliane. Dopo la distruzione del quartier generale nucleare iraniano, lanciata da Israele come parte dell’operazione “Rising Lion”, è partita una controffensiva da parte della Repubblica islamica: decine di missili hanno raggiunto Tel Aviv e Gerusalemme, provocando vittime civili e un’allerta generalizzata. Il bilancio è drammatico: oltre 200 morti e 650 feriti in Iran, 13 vittime in Israele, compresi donne e bambini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La svolta di Trump: “Possibile coinvolgimento degli Usa nel conflitto Iran-Israele”

