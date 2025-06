La storia dell’Inter Miami la succursale del Barcellona fondata da Beckham | Estero

Scopri la sorprendente storia di Inter Miami, la squadra nata come “succursale” del Barcellona e fondata da David Beckham. Un progetto ambizioso che ha rivoluzionato il calcio negli Stati Uniti, portando talento e passione internazionale nel cuore dell’MLS. L’avventura di questa franchigia è ricca di sfide, successi e curiosità che meritano di essere scoperte. Ecco come si è trasformata in un simbolo del calcio estero, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

L'Inter Miami è la prima squadra a scendere in campo nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La squadra dell'MLS sfida gli egiziani dell'Al-Ahly. Da una parte una delle squadre più titolate di sempre, dall'altra una di quelle nate da meno tempo. Ma con in rosa Leo Messi. E Luis Suarez. E Sergio Busquets. E Jordi Alba, infortunato per l'esordio nella competizione.

