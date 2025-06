La storia dell'Inter Miami la succursale del Barcellona fondata da Beckham

L’Inter Miami, la succursale del celebre Barcellona fondata da Beckham, ha scritto un nuovo capitolo nella storia del calcio statunitense. La squadra, simbolo di ambizione e talento, si è distinta come prima a scendere in campo nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, affrontando con determinazione gli egiziani. Un momento emozionante che segna l’ingresso trionfale di questa realtà nel panorama internazionale, confermando il suo ruolo di protagonista nel calcio globale.

L`Inter Miami è la prima squadra a scendere in campo nel Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La squadra dell`MLS sfida gli egiziani. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

