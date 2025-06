La storia del 16enne Aymane che a Ferrara si è tuffato per salvare due persone ed è morto | Coraggio e umanità

La straordinaria vicenda di Aymane, il giovane di 16 anni che a Ferrara si è immerso nelle acque tra Lido degli Estensi e Lido di Spina per salvare due persone, è un inno al coraggio e all'umanità. Il suo gesto eroico ha mostrato quanto possa essere forte il senso di solidarietà nei momenti di emergenza. Purtroppo, il suo sacrificio ci ricorda che il valore più grande si esprime anche a rischio della vita. Continua a leggere.

Il gesto dell'adolescente nelle acque tra Lido degli Estensi e Lido di Spina purtroppo gli è costato la vita. Mentre il bagnino riusciva a salvare la coppia in difficoltà, il 16enne è stato trascinato via dalla corrente e recuperato ormai senza vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrara, 16enne si sacrifica per salvare due bagnanti: muore dopo il gesto eroico - Una giovane vita spezzata troppo presto, ma il suo coraggio resterà un esempio di altruismo e nobiltà d’animo.

Questo ragazzo si chiamava Aymane El Dafali, aveva 16 anni, di cui gli ultimi tre passati in Italia, a Rovigo, lui nato in Marocco. È morto compiendo un gesto eroico, perché è difficile definire diversamente quello che ha fatto Aymane. Ieri aveva affittato un pedal Vai su Facebook

