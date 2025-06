La squadra dell’Auckland al Mondiale per Club | i calciatori hanno preso ferie dal lavoro per esserci

L'Auckland City FC si prepara a brillare al Mondiale per Club 2025, un traguardo che ha richiesto sacrifici e passione. Mentre alcuni calciatori hanno preso ferie dal lavoro per vivere questa avventura, altri non sono riusciti a liberarsi, ma tutti condividono la stessa determinazione di rappresentare il loro club e il calcio neozelandese sui palcoscenici internazionali. La loro storia è un esempio di dedizione e sogni che si realizzano. Continua a leggere.

La squadra dell'Auckland City FC al Mondiale per Club 2025: alcuni calciatori hanno preso ferie dal lavoro per esserci e altri non sono riusciti a liberarsi perchĂ© fanno altri lavori.

Auckland City, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Scopri tutto sull’Auckland City, la sorprendente squadra neozelandese protagonista del Mondiale per Club.

