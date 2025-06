La situazione di Wanda Nara e Mauro Icardi è disastrosa | lei fa delle dichiarazioni shock ecco cosa ha detto

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a scuotere il mondo dello spettacolo. Tra dichiarazioni choc della showgirl e un'instabilità che sembra non trovare fine, il loro rapporto si trasforma in un vero e proprio caso mediatico. Quali sono le rivelazioni di Wanda? E quale sarà il futuro di questa intricata vicenda familiare? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di una delle soap più appassionanti dell’ultima stagione.

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue la disatrosa vicenda nella fine del loro matrimonio. Adesso lei fa delle dichiarazioni shock. Ecco cosa ha detto la showgirl nei confronti del calciatore! Leggi anche: Wanda Nara nei guai, ma lei trova una soluzione al problema: ecco cosa le è successo Si annuncia un’estate di fuoco per Wanda Nara e Mauro Icardi. Nel botta e risposta legale per ottenere l’affidamento delle figlie, spuntano delle affermazioni shock della showgirl contro il calciatore! View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wandanara) Wanda Nara e Mauro Icardi: ennesimo scontro. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La situazione di Wanda Nara e Mauro Icardi è disastrosa: lei fa delle dichiarazioni shock, ecco cosa ha detto

In questa notizia si parla di: wanda - nara - mauro - icardi

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

Wanda Nara denuncia Mauro Icardi: ecco perché e le conseguenze Vai su Facebook

Wanda Nara e Mauro Icardi in tribunale tra Lamborghini rosa, foto fake e frecciatina social https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/29/news/wanda_nara_mauro_icardi_separazione_lamborghini_rosa-424636273/?ref=twhl… Vai su X

Wanda Nara, Mauro Icardi pubblica conto di ex moglie e lei lo denuncia; Wanda Nara denuncia Mauro Icardi dopo la foto del conto in banca: parla l'avvocato di lei; Icardi chiede l'affidamento delle figlie: Wanda Nara disperata.

Icardi chiede l'affidamento delle figlie: Wanda Nara disperata - Tensione crescente tra il calciatore del Galatasaray e la showgirl argentina, tra nuove accuse e documenti scottanti ... Come scrive tuttosport.com