La sinistra degli haters contro i diritti

In un'epoca in cui la lotta per i diritti sembrava aver raggiunto traguardi storici, assistiamo a un ribaltamento sorprendente: i Pride di ieri diventano i campi di battaglia degli haters dell’odio. La visione di giovani e adulti, pronti a insegnarci un nuovo modello di comunità, si scontra con una sinistra che ha smarrito il suo spirito originario, trasformando i diritti in merce privata. È il momento di riflettere su questa svolta e riprendere il cammino con coraggio.

Mi mancavano i Pride dell'odio. Mi mancavano i movimenti per i diritti, quelli che negli anni 90 dicevano amore come parola d'ordine e oggi si professano haters. Immaginare che la sfilata di ragazze e ragazzi, donne e uomini che vogliono insegnarci un nuovo modello di comunità si presentino nel cuore di Roma, con in testa i politicanti di riferimento di una sinistra che ha trasformato i diritti in proprietà privata, esibendo foto a testa in giù in segno di morte ed esposizione al pubblico ludibrio di coloro che considerano criminali è la fine del Novecento. La fine di una battaglia che ha estinto i suoi valori e che si è trasformata in pura rivendicazione di una parte politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra degli haters contro i diritti

