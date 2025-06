La sindaca di Prato nella bufera | Stipendio fisso dall’imprenditore

Un anno fa, nel cuore di Prato, il delicato equilibrio politico è stato scosso da uno scandalo che ancora oggi suscita scalpore. La sindaca Ilaria Bugetti, in corsa per la poltrona di sindaco con il Pd, si trova al centro di un caso che coinvolge un rapporto sospetto con l'imprenditore Matteini Bresci. Un intreccio di potere e interessi che rischia di compromettere la fiducia nella gestione pubblica. Ma cosa riserva il futuro di questa vicenda?

Il 'caso' Bugetti-Matteini Bresci esplode esattamente un anno fa, a cinque giorni dalle elezioni amministrative a Prato. Ilaria Bugetti è in corsa alla poltrona di sindaco per il Pd, e da poco ha lasciato il suo posto da consigliera in Regione. Ad accendere i riflettori sul rapporto "patologico", come lo definiscono i pm nella richiesta di custodia cautelare, che esiste fra i due è il consigliere regionale di Fratelli di Italia, Francesco Torselli, che il 4 giugno 2024 chiede chiarimenti in Regione sulla dichiarazione dei redditi dell'ex consigliera. Bugetti aveva dichiarato di aver percepito 11.