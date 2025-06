La sindaca Bugetti è a disposizione Perché la procura ha chiesto di arrestarla

Nel cuore di Firenze, una vicenda che scuote la politica locale si dipana tra accuse e richieste di arresto. Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, si trova ora a disposizione della giustizia, con 232 pagine di documenti che svelano un capitolo delicato del suo mandato. La procura ha chiesto provvedimenti restrittivi, lasciando la città e gli elettori in attesa di chiarimenti. Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda?

Firenze, 15 giugno 2025 – C’è un capitolo che s’intitola “Ilaria Bugetti a disposizione di Riccardo Matteini Bresci nell’esercizio del mandato di consigliera regionale“ nelle 113 pagine con cui i magistrati della Dda di Firenze Lorenzo Gestri, Lorenzo Boscagli e Antonino Nastasi hanno chiesto al gip, Alessandro Moneti, gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato e la custodia in carcere per l’imprenditore che, secondo le accuse, l’avrebbe corrotta, rendendola, secondo la procura, un pubblico ufficiale “compromesso e ricattabile”. La Bugetti, legata a Matteini Bresci anche da un contratto di lavoro part time (mai dichiarato pubblicamente) presso un’azienda della sua galassia, e da lui definita “un suo arnese”, si sarebbe mossa per due vicende d’interesse del gruppo industriale ’Colle’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sindaca Bugetti è “a disposizione”. Perché la procura ha chiesto di arrestarla

In questa notizia si parla di: sindaca - bugetti - disposizione - chiesto

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

#Prato, bufera giudiziaria La Procura di Firenze ha chiesto i domiciliari per la sindaca Ilaria #Bugetti (#PD), indagata per presunta corruzione. Perquisita l'abitazione, la sindaca: “Fiducia nei pm, spiegherò le mie ragioni”. Vai su X

La procura di Firenze ha chiesto i domiciliari per Ilaria Bugetti, eletta sindaca nel 2024 Vai su Facebook

La sindaca Bugetti è “a disposizione”. Perché la procura ha chiesto di arrestarla; Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato indagata e gli intrecci con l'imprenditore Matteini Bresci che diceva: «È un mio arnese»; Avviso di garanzia alla sindaco di Prato per corruzione, le reazioni della politica.

Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato indagata e gli intrecci con l’imprenditore Matteini Bresci che diceva: «È un mio arnese»

Come scrive corrierefiorentino.corriere.it: Per la Procura avrebbe favorito gli interessi dell’imprenditore Matteini Bresci per il quale i pm hanno chiesto il carcere.