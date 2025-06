La severità della guardia del corpo di Messi nella scena durante l’abbraccio tra Leo e Del Piero.

La presenza imponente di Yassine Cheuko, la guardia del corpo di Messi, si è fatta notare nella scena durante l’abbraccio tra Leo e Del Piero. La sua severità e dedizione sono evidenti, come dimostrato anche nella gara inaugurale del Mondiale per Club tra Inter Miami e Al Ahly. Un particolare che rende ancora più affascinante il mondo di protezione e fedeltà che circonda il campione argentino. Continua a leggere.

