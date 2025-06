La settimana inizierà con temporali e grandine

La settimana si apre con temporali e grandine, segnando un peggioramento delle condizioni meteo già da domenica sera, specialmente nelle zone montane e poi in pianura. Secondo l'Arpav, ci attendono almeno due fasi di instabilità accentuata, durante le quali saranno più che...

