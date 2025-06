La seconda fase del piano di Israele contro l' Iran

Dopo il 7 ottobre, la tensione tra Israele e Iran si intensifica, con la seconda fase del piano israeliano che si profila come un passo cruciale. Gli israeliani denunciano l’attacco di Hamas ai kibbutz come il più grande fallimento dall’epoca della guerra del Kippur, evidenziando la complessità e la posta in gioco di questa escalation. Un conflitto dalle molte sfumature, che continuerà a plasmare il panorama geopolitico mediorientale.

La seconda fase del piano di Israele contro l'Iran; Israele vuole 6 settimane di proroga della fase 1, Hamas subito la fase 2. Netanyahu valuta possibilità di riprendere guerra; Israele sospende ingresso aiuti a Gaza. Hamas: Crimine di guerra - Aggiornamento del 02 Marzo delle ore 23:25.

La seconda fase del piano di Israele contro l'Iran - Tel Aviv va avanti, Teheran risponde, Trump dice di non toccare Khamenei e manda due messaggi contrastanti sull'impegno americano. Secondo ilfoglio.it