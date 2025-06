La Scuola 2.0 diventa main sponsor della Primavera del Perugia

La Scuola 2.0 si conferma main sponsor del Perugia, rinnovando e ampliando il suo impegno nel supportare la squadra e la comunità. Un sodalizio che unisce passione sportiva e innovazione educativa, offrendo a studenti di ogni età l’opportunità di conquistare il diploma anche fuori dai tradizionali metodi di insegnamento. La collaborazione tra il club e La Scuola 2.0 promette di portare grandi novità per la prossima stagione, rafforzando il legame tra sport, formazione e futuro.

LA SCUOLA 2.0 raddoppia. Il Perugia è al lavoro per preparare la prossima stagione, in campo e fuori. A Pian di Massiano fanno sapere che anche per questa stagione si rinnova ma allo stesso tempo si amplia il rapporto con La Scuola 2.0, la scuola online che permette di conseguire il diploma a chi per esigenze lavorative o di tempo non può frequentare la scuola tradizionale. Oltre ad essere uno degli sponsor ufficiali del Perugia, La Scuola 2.0 da quest'anno sarà anche main sponsor della formazione Primavera per il torneo 20252026. I giovani biancorossi partecipano al campionato Primavera 2, girone B.