La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Torino | l'ordine dei cantanti e gli orari

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Kiss Kiss Way 2025, il concerto più atteso di Torino! Questa sera, domenica 15 giugno, Piazza Castello si trasforma nel palcoscenico di un evento imperdibile, con performance di artisti come Gaia, Serena Brancale, Ghali, Trigno e The Kolors. Vuoi conoscere l’ordine degli artisti e gli orari? Continua a leggere per scoprire tutto il programma di questa straordinaria serata musicale.

Kiss Kiss Way, la nota radio e il suo tour estivo, il cast, da Annalisa a Gabbani e Ghali - Kiss Kiss Way, il primo tour estivo nazionale di Radio Kiss Kiss, porta sul palco grandi artisti come Annalisa, Gabbani e Ghali.

Stasera parte Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco tante le esibizioni di Serena Brancale, Tananai e Francesca Michielin. Vai su Facebook

