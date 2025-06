La Scala festeggia un altro anno in utile | sala sempre piena al 92% e 244mila euro a serata

La Scala celebra un altro anno di successo, confermandosi come una realtà culturale in salute con numeri da grande azienda. Con il 92% di sala occupata e 244mila euro di incasso per serata, il teatro milanese dimostra che passione e gestione oculata portano risultati straordinari. Un traguardo raggiunto grazie a un equilibrio finanziario invidiabile, frutto di una storia lunga 19 anni di successi continui. La stagione si conclude, quindi, con un bilancio positivo che rafforza la sua posizione nel panorama culturale internazionale.

Milano, 15 giugno 2025 – L’istantanea che ne viene fuori è quella di un teatro in salute. E non potrebbe essere altrimenti per una realtà culturale con numeri da grande azienda che da 19 anni chiude la stagione in pareggio o in utile. Accadde la prima volta nel 2006, all’esordio da sovrintendente di Stéphane Lissner; e da allora i conti non sono mai andati in rosso, né col manager francese né con Alexander Pereira né con Dominique Meyer. L’ultimo consuntivo della Scala, quello del 2024, segna il passaggio all’era di Fortunato Ortombina, che, seppur entrato in carica a fine febbraio 2025, ha firmato il bilancio ereditato dal predecessore alsaziano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it