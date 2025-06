La Sampdoria vince l’andata dei playout di B

La Sampdoria conquista un'importante vittoria nell’andata dei playout di Serie B, regalando ai tifosi un esordio emozionante e ricco di speranze. Al Ferraris, i blucerchiati si sono imposti 2-0 contro il Torino, dimostrando carattere e determinazione. La sfida è solo all'inizio, ma questa vittoria rappresenta un passo fondamentale verso la salvezza. La strada è ancora lunga, ma i sogni di restare in Serie B sono più vivi che mai.

La Sampdoria fa suo il primo round dei playout di Serie B. Al Ferraris, davanti ad un pubblico straordinario, finisce 2-0 per i blucerchiati. Al 7’ conclusione di Sibilli, palla alta. Arriva il 12’ quando c’è una grande occasione per i padroni di casa con Sibilli che sfiora il palo da ottima posizione. Al 14’ si fanno vedere i granata: sponda aerea di Ferrari e conclusione di Hrustic che colpisce male. Ancora Sibilli al 25? in azione personale arriva al tiro, respinge Christensen. Al 36’ grande azione di Tongya che supera l’avversario e arriva alla conclusione, palla debole fra le mani di Cragno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Sampdoria vince l’andata dei playout di B

