La Ruota del Tempo | Rosamund Pike commenta la cancellazione

Rosamund Pike, che ha interpretato Moiraine Sedai nell'adattamento di Prime Video de La Ruota del Tempo, ha risposto in modo piuttosto schietto alla decisione di Amazon di cancellare la serie. Con le prospettive sempre più flebili di un ritorno de La Ruota del Tempo su un'altra piattaforma di streaming, la protagonista della serie Rosamund Pike ha rotto il silenzio sulla cancellazione. In un breve post condiviso tramite le sue Instagram Stories, visibili solo per 24 ore, Pike ha espresso un misto di " angoscia e rabbia " per la brusca fine della serie, rivelando quanto profondamente la decisione l'abbia colpita.