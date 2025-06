La rinascita della periferia Palazzo Ater riqualificato

"Quella appena conclusa è una riqualificazione importante di edificio degradato nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Perugia, effettuata grazie ai fondi del PNRR, che contribuisce a migliorare sensibilmente la qualità della vita e dell’abitare di 50 famiglie". Così Federico Santi, presidente di Ater Umbria, in occasione della conclusa riqualificazione dell’edificio in via Cestellini con 50 alloggi Ers. "L’intervento - prosegue Santi - è stato previsto in uno dei due PINQuA presentati dal Comune di Perugia e realizzati da Ater Umbria per la rigenerazione di un’area centrale di Ponte San Giovanni che è molto vasta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rinascita della periferia. Palazzo Ater riqualificato

