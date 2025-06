La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane supera i 6mila miliardi | 1.367 in più rispetto al pre-Covid

Nel 2024, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha raggiunto un nuovo record: oltre 6.000 miliardi di euro, con un incremento di oltre 249 miliardi rispetto all’anno precedente. Questo dato testimonia una crescente fiducia negli strumenti finanziari e una ripresa economica solida. La situazione si conferma come un segnale positivo per l’economia del paese, aprendo nuove opportunità di investimento e sviluppo. Rispetto al passato, le prospettive sono più promettenti che mai.

Nel 2024 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha continuato a crescere, superando per la prima volta la soglia dei 6.000 miliardi di euro. Il totale dei risparmi detenuti in strumenti finanziari – conti correnti, titoli, azioni, fondi comuni e assicurazioni – ha raggiunto, stando a un rapporto della Federazione autonoma bancari italiani, quota 6.030 miliardi, in aumento di oltre 249 miliardi rispetto al 2023 (+4,3%). Rispetto al 2019, pre-Covid, sono stati accumulati 1.367 miliardi (+29,3%). L’indagine non comprende le attività non finanziarie: immobili, mezzi di trasporto, apparecchiature Ict, oggetti di valore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it