La replica dell’Ausl | L’uso dell’ambulanza per pazienti dimessi? Si decide in base ai casi

Il tema dell’uso dell’ambulanza per pazienti dimessi è delicato e complesso, richiedendo decisioni ponderate e condivise. Giovedì 12 giugno abbiamo condiviso la lettera di Nicoletta Peddio, che ha sollevato preoccupazioni sui disservizi riscontrati durante l’assistenza alla sua suocera. Di seguito, l’Ausl fornisce una risposta dettagliata, evidenziando i criteri e le modalità di valutazione adottate per garantire un servizio efficiente e giusto per tutti.

Giovedì 12 giugno abbiamo pubblicato la lettera di Nicoletta Peddio, che lamentava i disservizi e i disagi nell’assistenza alla suocera, ricoverata in ospedale, e le difficoltà a trovare un’ambulanza per riportarla a casa quando sarà dimessa. Di seguito la replica dell’Ausl. "Nella sua lettera rilevo tre importanti motivi di riflessione per i quali ho deciso di risponderle personalmente. I temi che ritengo cruciali sono i seguenti: il primo è rappresentato dalle regole per la gestione dei trasporti secondari e delle ambulanze, il secondo ruota attorno alla comunicazione, il terzo riguarda infine una rappresentazione del sistema ospedale come in declino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La replica dell’Ausl: "L’uso dell’ambulanza per pazienti dimessi?. Si decide in base ai casi"

In questa notizia si parla di: replica - ausl - ambulanza - pazienti

Ambulanza chiamata in ospedale: Degente rianimato grazie al 118; I volontari di primo soccorso: Siamo competenti, bene che l'Ausl abbia concentrato gli infermieri; Ambulanza a pagamento? Botta e risposta tra Fdi e Pd. La replica: A mettere i Comuni in difficoltà è il governo.

La replica dell’Ausl: "L’uso dell’ambulanza per pazienti dimessi?. Si decide in base ai casi"

Riporta ilrestodelcarlino.it: "Nella sua lettera rilevo tre importanti motivi di riflessione per i quali ho deciso ...