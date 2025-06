La Regione Lazio si è illuminata di rosso per la giornata del donatore di sangue

La Regione Lazio ha brillato di rosso, illuminando il palazzo di via Cristoforo Colombo per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Un gesto simbolico e potente, realizzato in collaborazione con Acea, volto a sensibilizzare e incoraggiare più persone a donare e salvare vite. Questa iniziativa si aggiunge a un crescente impegno collettivo per promuovere la cultura della solidarietà e della cura condivisa. La solidarietà inizia dal cuore, e ogni goccia conta.

La Regione Lazio ha celebrato la giornata mondiale del donatore di sangue illuminando di rosso il palazzo di via Cristoforo Colombo. L'iniziativa, andata in scena nella serata di sabato 14 giugno, è stata realizzata insieme ad Acea allo scopo di promuovere e sostenere la donazione del sangue.

