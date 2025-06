La regina la bici e le donne musulmane

sua corte inventori e ingegneri, desiderosa di rendere la bicicletta accessibile a tutte. La sua visione rivoluzionaria non solo emancipò le donne, ma aprì un nuovo capitolo di libertà e movimento. E così, nel cuore di un’epoca di grandi cambiamenti, nacque una storia di innovazione e coraggio che avrebbe attraversato i secoli. Ma come si inseriscono le donne musulmane in questo contesto di evoluzione?

Crippa Era il 1898 e una donna importante, intelligente e curiosa, ebbe un’idea. Aveva letto su una rivista che qualcuno in Europa aveva inventato uno strano trabiccolo con le ruote che la affascinava molto: era l’antenata della bicicletta. C’era un solo problema, si trattava ancora di un oggetto un po’ scomodo, soprattutto per una donna, specie per via ad esempio dei lunghi gonnelloni. E allora lei, la regina Margherita di Savoia, convocò alla Villa Reale di Monza un ragazzo che era un piccolo genio della meccanica – Edoardo Bianchi – e si stava occupando proprio di quegli strani trabiccoli. Tempo poche settimane ed Edoardo Bianchi inventò la prima bicicletta da donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La regina, la bici e le donne musulmane

In questa notizia si parla di: regina - bici - donne - musulmane

La ciclista rifugiata Masomah Ali Zada ha nel mirino le Olimpiadi di Tokyo.

DONNE MUSULMANE, BICICLETTA VIETATA / Video, in Mercedes sì, in bici no: il divieto della comunità musulmana alle donne (Striscia la notizia)

Si legge su ilsussidiario.net: Continua l’inchiesta di Striscia la notizia, iniziata qualche giorno fa, sul rapporto fra le donne musulmane e la biciletta ...