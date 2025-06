La Real Normanna batte 2-0 il Modica | è Serie D

In un anno straordinario, la Real Normanna di Aversa si impone con forza nella Serie D, vincendo 2-0 contro il Modica nel ritorno dei playoff. Dopo il ko in Sicilia, la squadra ribalta la situazione davanti a uno stadio ‘Bisceglia’ esaurito, che non si vedeva da decenni. Esposito e Caso Naturale sono i protagonisti di questa storica impresa, scrivendo un capitolo indimenticabile nel centenario del club e nella storia del calcio aversano.

Nell'anno del Centenario, dopo la nascita nel 1925. La Real Normanna, la squadra della città di Aversa, vola in Serie D ribaltando il ko dell'andata in Sicilia e battendo 2-0 il Modica nel return match in un 'Bisceglia' che così pieno non si vedeva da decenni. Esposito e Caso Naturale siglano gli.

di Francesca Cabibbo - Ultimo atto del campionato di Eccellenza. Modica e Real Normanna sono le ultime due squadre rimaste in campo per l’Italia meridionale. Stanno disputando la finale e solo una sarà promossa in serie D, l’altra dovrà ripartire dall’Eccell Vai su Facebook

