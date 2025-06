La Rari Nantes Florentia è campione d’Italia di pallanuoto paralimpica

La Rari Nantes Florentia scrive un’altra pagina memorabile della sua storia, conquistando il titolo di Campione d’Italia nel quinto Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica. Con una prestazione impeccabile e un senso di squadra ineguagliabile, i gigliati hanno confermato il loro valore sul campo, regalando emozioni indimenticabili ai tifosi e dimostrando che la passione e l’impegno portano sempre al successo. Un trionfo che resterà nei cuori di tutta Firenze e non solo.

Firenze, 15 giugno 2025 – La Rari Nantes Florentia torna sul gradino più alto del podio e si laurea Campione d’Italia nel quinto Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica, chiudendo una stagione straordinaria con una doppia vittoria di prestigio. Nella cornice del Water Sport GLS di Napoli, i gigliati hanno dominato la semifinale superando la Lazio per 11 a 5, per poi imporsi con autorità nella finalissima contro i padroni di casa del Water Sport GLS Napoli con un netto 11 a 4. Un successo che vale il secondo scudetto di categoria per la formazione fiorentina, dopo quello conquistato nel 2023, e che permette alla Florentia di raggiungere proprio i partenopei a quota due titoli, alimentando una rivalità sportiva che continua a scrivere pagine emozionanti di questa disciplina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Rari Nantes Florentia è campione d’Italia di pallanuoto paralimpica

