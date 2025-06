La Protezione civile lancia l' allerta gialla per l' arrivo di forti temporali

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali intensi che si abbatteranno oggi, domenica 15 giugno. Dal pomeriggio, le precipitazioni potrebbero causare allagamenti, fenomeni di ruscellamento e innalzamenti improvvisi dei livelli idrometrici. È fondamentale mantenersi informati e adottare misure di precauzione per garantire la propria sicurezza. Restate aggiornati sui dettagli e seguite le indicazioni delle autorità competenti. La prudenza è la miglior difesa contro gli eventi atmosferici estremi.

Dal pomeriggiosera di oggi, domenica 15 giugno, sono previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel.

