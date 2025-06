La Protezione civile lancia l' allerta gialla per l' arrivo di forti temporali

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali intensi che interesseranno oggi, domenica 15 giugno. Prepariamoci a fronteggiare rovesci improvvisi e possibili allagamenti, prestando attenzione ai segnali in zona e seguendo le indicazioni ufficiali. È fondamentale essere prudenti e informarsi costantemente per garantire la sicurezza di tutti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili.

Dal pomeriggiosera di oggi, domenica 15 giugno, sono previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - La Protezione civile lancia l'allerta gialla per l'arrivo di forti temporali

