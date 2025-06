La Promessa anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 | Pelayo svela ai Lujan che Catalina è incinta

Prepariamoci a un turbinio di emozioni nelle prossime puntate de La Promessa! Dal 16 al 22 giugno 2025, Pelayo Gomez de la Serna sorprende tutti svelando ai Lujan che Catalina è incinta, scatenando una reazione a catena di colpi di scena. Tra rivelazioni sconvolgenti e tensioni inedite, il confitto tra passione e onore prende il sopravvento. Ecco cosa ci aspetta in questa settimana ricca di suspense...

© US Mediaset Colpo di testa da parte di Pelayo Gomez de la Serna nel corso delle prossime puntate de La Promessa. Cacciato dalla fidanzata Catalina per via della sua contrarietà ad assumere la paternità del bambino che porta in grembo, il Conte di Anil dà in escandescenze e beve più del dovuto. Proprio per questo, Pelayo finisce per confessare di fronte a tutti i Lujan che Catalina è incinta, dando il via ad un vero e proprio scandalo. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it