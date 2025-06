La promessa anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 | pelayo rivela ai lujuan la gravidanza di catalina

Prepariamoci a una settimana di emozioni forti e colpi di scena su "La Promessa": Pelayo svela ai Lujan la sorprendente gravidanza di Catalina, alimentando tensioni e nuove alleanze. Le anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 promettono rivelazioni sconvolgenti e momenti di grande suspense, coinvolgendo tutta la famiglia De Lujan in un intreccio di passione, segreti e tradimenti. Di seguito, esploreremo i dettagli più attesi di questa appassionante storyline.

anticipazioni e novità su "la promessa" nella settimana dal 16 al 22 giugno 2025. Le trame della soap spagnola "La Promessa" continuano a riservare colpi di scena e momenti di grande tensione. La narrazione si concentra su eventi che coinvolgono i membri della famiglia De Lujan, con sviluppi sorprendenti e rivelazioni che scuotono l'intera trama. Di seguito, vengono analizzati i principali avvenimenti previsti per la settimana, con particolare attenzione alle vicende più significative. principali eventi della settimana: focus sulle trame in corso. lunedì 16 giugno 2025: la partenza di romulo. Il primo giorno della settimana vede l' improvvisa partenza di Romulo, deciso a intervenire per facilitare la scarcerazione di Manuel.