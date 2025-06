La Promessa anticipazioni 16 giugno | Manuel torna in carcere ma per aiutare Don Romulo

Domani sera su Rete 4, la soap "La Promessa" ci riserva un episodio ricco di emozioni: Manuel, inaspettatamente tornato in carcere, si troverà lì per aiutare Don Romulo, dimostrando il suo grande cuore. La puntata, ambientata a Cordova, ci svelerà come il marchesino affronti le dure prove della prigionia, rafforzando i legami di solidarietà. Non perdere questa coinvolgente anteprima: la verità sta per emergere.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Il marchesino, grato per il sacrificio del maggiordomo, decide di fargli visita e si accorge delle dure condizioni in cui è detenuto. La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel confida a Jana il desiderio di portarla a una merenda tra amici, ma lei è piena di timori. Riassunto dell'episodio precedente Simona mette Vera alle strette, pretendendo la verità.

