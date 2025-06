La principessa Kate lancia la moda dell’estate | il blu Tiffany

incantato tutti con il loro fascino e l’eleganza senza tempo. Con il suo abito blu Tiffany, Kate Middleton ha trasformato questa colorazione in un must dell’estate, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile. La principessa ha saputo unire raffinatezza e modernità, lasciando un’impronta indelebile nella moda stagionale e ispirando appassionati di tutto il mondo. È così che nasce una vera tendenza: basta un’apparizione per cambiare il volto della moda estiva.

Basta un’apparizione pubblica della principessa Kate Middleton per far scattare la tendenza. Stavolta è successo sabato al Trooping the Colour, la tradizionale parata londinese in onore del compleanno ufficiale del Re Carlo III. Al suo fianco la piccola Charlotte, e insieme mamma e figlia hanno. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - La principessa Kate lancia la moda dell’estate: il blu Tiffany

In questa notizia si parla di: principessa - kate - lancia - moda

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - Una nuova rosa ha recentemente ricevuto un nome che la distingue nel vasto mondo delle varietà floreali.

La principessa Kate lancia la moda dell’estate: il blu Tiffany; La principessa Kate lancia la moda dell'estate: il blu Tiffany; Kate Middleton presenta il premio della moda dedicato a Elisabetta II. E il suo look nasconde un messaggio.

La principessa Kate lancia la moda dell’estate: il blu Tiffany - Stavolta è successo sabato al Trooping the Colour, la tradizionale parata londinese in onore del compleanno ... Da trevisotoday.it