la premier meloni arrivata in canada per il g7 a kananaskis

La premier Meloni atterra in Canada per il G7, portando la voce dell’Italia tra i grandi del mondo. Con determinazione e stile, si prepara a confrontarsi con i leader internazionali al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, un’occasione unica per rafforzare alleanze e promuovere gli interessi del nostro Paese sulla scena globale. Un passo importante che testimonia l’impegno di Meloni nel posizionare l’Italia come protagonista internazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in Canada, per partecipare al G7. Il volo di Stato con la delegazione italiana è atterrato all'aeroporto di Calgary, da dove è previsto il trasferimento a Kananskis che ospiterà il summit dei leader, al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge.

