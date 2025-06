La premier Meloni al G7 in Canada sforzi per tenere aperto il dialogo

La premier Meloni, in visita al G7 in Canada, si impegna con determinazione a mantenere aperto il dialogo internazionale. In un momento di alta tensione globale, il governo italiano, insieme alla rete diplomatica e ai servizi di intelligence, lavora senza sosta per preservare i canali di comunicazione. L’obiettivo è fondamentale: riprendere le trattative non appena la situazione bellica si calmerà , favorendo così una soluzione duratura e pacifica.

Lavorare affinché non venga meno il canale di dialogo, anche in un momento di alta tensione, in modo da far ripartire una fase negoziale non appena si interromperà quella bellica: con questo obiettivo, come filtra da Palazzo Chigi, il governo, la rete diplomatica e i servizi di intelligence stanno concentrando gli sforzi nella cornice definita, subito dopo l'attacco di Israele all'Iran, assieme.

