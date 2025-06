La Power Basket camnba casa | dalla prossima stagione giocherà al Palacoscioni di Nocera

La Power Basket Nocera si prepara a un nuovo capitolo emozionante: dalla prossima stagione, tutte le gare della prima squadra si disputeranno al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, un passo importante nel rafforzare il legame con la comunità e valorizzare il nostro talento. Questa scelta strategica segna l’inizio di un percorso ambizioso verso il successo e la crescita. Resta con noi e scopri come questa svolta aprirà nuove opportunità per la nostra squadra e i nostri tifosi.

