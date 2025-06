La politica calabrese si congratula con Gattuso Ct della Nazionale Filippo Mancuso | Rino rappresenta al meglio i valori della nostra terra

incarna perfettamente l'anima della Calabria, un esempio di determinazione e talento che ci riempie di orgoglio. La sua nomina non solo onora il nostro territorio, ma rafforza il forte legame tra le nostre radici e il successo internazionale. È un motivo di ispirazione per le nuove generazioni calabresi, che vedono in Gattuso un simbolo di speranza e di eccellenza.

"La nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è motivo di grande orgoglio per la Calabria e per tutti i calabresi". A scrivere è Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale della Calabria. "Rino rappresenta al meglio i valori della nostra terra: passione, sacrificio, autenticità e un forte senso di appartenenza. La sua storia personale e professionale,

