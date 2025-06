La piccola guerriera Noemi Sciarretta oggi compie 13 anni | una festa per celebrare la forza e la speranza

piccola guerriera Noemi Sciarretta, che con il suo sorriso contagioso e il suo coraggio ha ispirato tutta la comunità. La festa di oggi celebra non solo il suo compleanno, ma anche la speranza, la resilienza e il potere di non arrendersi mai di fronte alle sfide più dure. Un traguardo importante per la sua vita e un messaggio di forza per tutti noi.

Grande attesa per la festa di compleanno della piccola Noemi Sciarretta, la bambina di Guardiagrele affetta da atrofia muscolare spinale, diventata simbolo di forza, coraggio e della battaglia per i diritti dei più deboli, che oggi, 15 giugno, compirà 13 anni. Un traguardo importante per la.

Si prevede una grande partecipazione alla festa di compleanno della piccola Noemi Sciarretta, anche per quest'anno il buon senso del pubblico ha trionfato contribuendo alla ricerca ed alla felicità di