La petizione contro il biometano

La petizione contro il biometano ha riscosso un successo incredibile, con oltre 200 firme raccolte in poche ore a Gualtieri. Un risultato che dimostra quanto i cittadini siano uniti nel proteggere l’ambiente e il proprio territorio, opponendosi al progetto di impianto di biometano a Santa Vittoria. La mobilitazione, promossa dalla lista GualtieRinnova, continua con determinazione: insieme possiamo fare la differenza e difendere il nostro futuro.

Ha ottenuto successo la raccolta di firme contro il progetto per l’ impianto di biometano previsto a Gualtieri, nelle campagne di Santa Vittoria, contrastato da cittadini, Comitato Aria Buona, forze politiche. In poche ore al banchetto in piazza Bentivoglio sono state raccolte oltre duecento firme, grazie all’organizzazione della lista GualtieRinnova, promotrice dell’iniziativa, che ha provveduto all’autentica delle firme e all’invio della petizione, tramite pec, a Arpae, Regione Emilia-Romagna e Comune di Gualtieri. La mobilitazione della cittadinanza prosegue con una petizione online. "Il coinvolgimento diretto dei cittadini sull’argomento è fondamentale in questo periodo cruciale del procedimento, che si avvia a comunicare all’azienda richiedente l’autorizzazione o il diniego al progetto", dicono da GualtieRinnova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La petizione contro il biometano

In questa notizia si parla di: gualtierinnova - progetto - cittadini - biometano

"Il biometano qui sarebbe folle. Serve più potere agli enti locali"

Secondo ilrestodelcarlino.it: in sostegno alle richieste di non attuare il progetto dell’impianto di biometano in strada d’Este a Santa Vittoria.