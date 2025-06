La paura degli iraniani | Chi può scappa via | c’è il caos generale

Nel cuore di un Iran sconvolto dal caos e dalla paura, Viviana Ponchia ci guida attraverso le storie di chi rischia tutto per scappare. Tra palazzi sventrati e ricordi di un passato, si svela il dramma di un popolo diviso tra speranza e sopravvivenza. Ma perché i bombardamenti colpiscono proprio quei luoghi che sembrano metro di un’Europa distante? La risposta ci apre a una realtà complessa, fatta di desideri e timori profondi.

di Viviana Ponchia ROMA Ha riconosciuto fra i palazzi sventrati il quartiere in cui è nata ed è vissuta per nove anni, prima che i genitori decidessero che in Iran non c’era futuro, in Basilicata forse sì. E si è domandata perchĂ© Israele non abbia colpito i settori militari ma proprio lì, fra i grattacieli e i parchi che potrebbero essere Londra o Parigi, nelle strade dove si lasciano circolare la musica e la cultura e persino l’alcol, se si rimedia l’invito in certe case. Teheran Nord: un pezzo del suo cuore, sessanta vittime civili che vanno a riempirlo. Pegah Moshir Pour (foto) riflette sulla paura: da 46 anni cambia direzione ma resta sempre la stessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net