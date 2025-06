La passione per le auto e la Formula 1 dei fratelli Leclerc è una questione di famiglia

la strada della competizione, coltivando la sua passione con determinazione; Charles, il talento che ha conquistato il cuore di Formula 1, portando il nome di Monaco nel mondo; e Arthur, giovane promessa pronta a lasciare il segno. La famiglia Leclerc incarna l’essenza di una passione condivisa, un’eredità che si rinnova tra sogni, sacrifici e vittorie. E questa storia, ancora tutta da scrivere, continua a emozionare gli appassionati di motori di tutto il mondo.

Montecarlo è un luogo dove il rombo dei motori si fonde con il mare e l'eleganza, dove ogni curva racconta storie leggendarie. Tra queste, ce n'è una che non ha ancora smesso di scriversi: quella dei fratelli Leclerc, simbolo di una nuova generazione di piloti nati nel Principato. Tre nomi, tre percorsi diversi, uniti dalla passione per la corsa e dal legame familiare: Lorenzo, Charles e Arthur. Lorenzo, il fratello maggiore che ha scelto di lavorare dietro le quinte. Tutto parte da Lorenzo Tolotta-Leclerc, il primogenito, classe 1988. Nato da un padre biologico diverso rispetto a Charles e Arthur, è stato però cresciuto da HervĂ© Leclerc, il papĂ di entrambi, che lo ha accolto come un figlio.

Anche l'amore cieco ha un limite. Perché quando dai tanto e ricevi poco, alla lunga, puoi perdere entusiasmo e fiducia. Non sappiamo se Charles Leclerc abbia "aperto gli occhi" o se qualcuno - nel suo entourage - stia tentando di farglieli spalancare, con l'obi Vai su Facebook

