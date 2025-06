La Panoramica | 16ª edizione della gara podistica nel parco San Bartolo

Siamo pronti a vivere un'emozionante giornata di corsa e passione alla 16ª edizione della Panoramica nel suggestivo Parco San Bartolo. Questa gara, valida per il 3° Memorial Sandro Pandolfi, attraversa paesaggi mozzafiato e unisce sport e natura in un evento imperdibile. Oggi, atleti e appassionati si sfideranno lungo il percorso tra Gabicce Monte e Baia Flaminia, regalando spettacolo e sorrisi. Pronti a partire? La corsa sta per cominciare!

Ci siamo. Oggi è in programma La Panoramica, gara podistica, giunta alla 16^ edizione e valida per il 3° Memorial Sandro Pandolfi, organizzata dall’Asd Atletica Banca di Pesaro – Rg Infissi. La gara si snoda attraverso il paesaggio mozzafiato del parco Naturale San Bartolo, e, quest’anno, oltre ad aver mantenuto l’originale percorso della 21 km che parte da piazza Valbruna a Gabicce Monte per poi terminare in piazza Europa a Baia Flaminia ha affiancato una distanza di 13 km con partenza ai piedi del Castello di Fiorenzuola di Focara. Inoltre si potrà partecipare anche ad una camminata di circa 45 km. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Panoramica: 16ª edizione della gara podistica nel parco San Bartolo

