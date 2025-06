La nuova tendenza da domare? E' la zebra print mania con abiti costumi da bagno borse e calzature dall' animo sauvage

L'estate 2025 si apre con una tendenza audace e affascinante: la zebra print mania. Dimenticate righe classiche e fiori romantici, questa stagione il sauvagerie regna sovrano, portando nel guardaroba capi e accessori dallo spirito selvaggio. Il vestito zebrato, protagonista indiscusso, si combina con borse e calzature che sprigionano un’anima wild e chic. L’effetto zebra è la stampa must-have del momento, capace di conquistare ogni sguardo con il suo impatto grafico e irresistibile...

