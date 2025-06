La nuova Roma riparte dalla difesa | Svilar Ndicka e Mancini colonne giallorosse

la rinascita della difesa, dove svilar, ndicka e mancini si affiancano come autentiche colonne portanti. In un calcio in costante mutamento, la Roma dimostra che la soliditĂ difensiva resta il segreto per conquistare obiettivi importanti e scrivere nuove pagine di successo.

In un calcio in continua evoluzione, dove l’estetica spesso prevale sulla sostanza, la Roma ha costruito negli ultimi anni le sue fortune su un principio senza tempo: la soliditĂ difensiva. Prima con Mourinho, poi con Ranieri, i giallorossi hanno fatto della compattezza il loro marchio di fabbrica, arrivando a giocare due finali europee consecutive e mantenendo un rendimento da vertice anche in campionato. L’ultima stagione lo conferma con forza: la seconda miglior difesa della Serie A, con soli 35 gol subiti, al pari di Inter e Juventus e dietro solo al Napoli (27). Un dato ancora piĂą impressionante se isoliamo il periodo gestito da Claudio Ranieri: solo 11 reti incassate nel 2025, a testimonianza di una squadra che ha ritrovato equilibrio e concentrazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La nuova Roma riparte dalla difesa: Svilar, Ndicka e Mancini colonne giallorosse

In questa notizia si parla di: roma - riparte - difesa - svilar

Roma, altro assist per Soulé: Ranieri riparte dal suo gioiello - La Roma, dopo una straordinaria serie di risultati utili, si è fermata bruscamente ieri sera, 12 maggio, cadendo 2-1 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Ecco le prime mosse della Roma per provare a regalare a Gasperini gli interpreti giusti A centrocampo occhi su O'Riley e Rios per sostituire Paredes, sulle fasce si punta a sinistra DeCuyper e a destra Ratiu. In difesa si sta monitorando Ordonez https: Vai su Facebook

Mancini, Ndicka e Svilar: Gasperini riparte da tre colonne; CORSERA | Da Svilar a Koné e Soulé: la Roma riparte dalla linea verde; Roma, si avvicina il rinnovo di Svilar.

Mancio, Evan e Svilar: Gasperini riparte da tre colonne - Che la Roma abbia fatto della solidità difensiva un’arma fondamentale delle sue ultime annate non è certamente una novità. Secondo ilromanista.eu