La nuova pericolosa ‘challenge’ su TikTok che ha causato la morte di una 19enne si chiama Dusting | i ragazzi inalano spray per pulire le tastiere L’esperto | Serio problema sociale

La tragica vicenda di Dusting, la diciannovenne americana deceduta dopo aver partecipato alla pericolosa "8216challenge8217" su TikTok, mette in luce un allarmante problema sociale. L’uso di spray per pulire come sostanza psicoattiva si diffonde tra i giovani, con rischi altissimi e conseguenze devastanti. Questa tendenza inquietante richiede attenzione e azione immediata per proteggere le nuove generazioni da comportamenti rischiosi e mortali.

Come altri giovani su TikTok, Renna O’Rourke, diciannovenne dell’Arizona, cercava un attimo di euforia inalando lo spray per pulire la tastiera. Invece, come riportano vari media americani, tra cui 5Chicago e KPNX, affiliata di NBC, dopo 4 giorni di terapia intensiva ha trovato la morte. Sotto accusa finiscono gli inalanti, che fanno parte delle nuove sostanze psicoattive. Una sniffatina per un po’ di sballo, un gioco pericoloso che per lei si è rivelato fatale. Così Renna è morta, colpita dalla sindrome da intossicazione acuta da inalanti. Un evento drammatico ma “un esito prevedibile”, ha dichiarato a KPNX il dott. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nuova pericolosa ‘challenge’ su TikTok che ha causato la morte di una 19enne si chiama Dusting: i ragazzi inalano spray per pulire le tastiere. L’esperto: “Serio problema sociale”

